Benfica renova com Petar Djordjic e Sergey Hernández

O sérvio Petar Djordjic e o espanhol Sergey Hernández renovaram os seus contratos com o Benfica, informaram esta quinta-feira as águias, e apontam à conquista do campeonato português de andebol, depois do êxito Liga Europeia na última época.



"Estou muito feliz e orgulhoso. Esta é a minha quarta época no clube, é a minha casa e estou muito feliz por continuar no Benfica. Digo isto desde o primeiro dia que estou no clube. Eu e a minha família gostamos muito do Benfica e da vida na cidade. Quando vim para o Benfica, disse que queria ser campeão de Portugal, acredito nisso, e é um grande objetivo da equipa", realçou o lateral-esquerdo Petar Djordjic à BTV.

Djordjic estendeu o contrato até 2025, enquanto o guardião internacional espanhol 'esticou' o vínculo até ao final da presente temporada. "Estou muito feliz e orgulhoso por continuar a defender este símbolo. Neste clube, cresci como jogador e como pessoa. Sinto-me em casa. Desde o primeiro dia, os adeptos, a equipa, a estrutura sempre me trataram como um deles e sou mais um benfiquista", destacou Hernández à BTV.

O primeiro troféu em disputa é já a Supertaça, no próximo sábado. Na meia-final, os encarnados enfrentam o FC Porto, em Serpa, enquanto o Sporting defronta o Belenenses no outro embate das semifinais da competição.