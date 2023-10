Benfica retido por ameaça de bomba em Nantes (França)

A equipa de andebol do Benfica foi apanhada de surpresa, esta quarta-feira, no regresso do jogo a contar para a o Grupo A da Liga Europeia, aguardando voo de Nantes para Lisboa.Tudo isto porque várias ameaças de bomba em aeroportos franceses levaram à evacuação de muitas das infraestruturas aeroportuárias, entre as quais a de Nantes, cidade onde os encarnados perderam (28-37) com o clube local na véspera, pçara além de Lille, Toulouse, Nice, Lyon, Beauvais, Estrasburgo, Rennes, Biarritz e Bordéus."A equipa ainda não sabe quando terá voo de regresso, pois o aeroporto foi evacuado devido a ameaça de bomba", revelou uma fonte das águias.Mal a situação de alarme seja levantada, o plantel do Benfica poderá regressar, mas a chegada a Lisboa está prevista com bastantes horas de atraso.