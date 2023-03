Benfica sem receio do Flensburg: «Para ganhar a prova temos de vencer os melhores»

"Já no ano passado, para chegarmos onde chegámos, tivemos de vencer, desde o início, nomes que este ano estão à frente do Flensburg no campeonato alemão. Para ganhar, temos de vencer os melhores, e esta equipa está nesse patamar, mas nós também somos os campeões", atirou o experiente Bélone Moreira, na antevisão reproduzida pelo site das águias.







O encontro da 1.ª mão disputa-se na Luz esta terça-feira, às 19h45.



"Já no ano passado, para chegarmos onde chegámos, tivemos de vencer, desde o início, nomes que este ano estão à frente do Flensburg no campeonato alemão. Para ganhar, temos de vencer os melhores, e esta equipa está nesse patamar, mas nós também somos os campeões", atirou o experiente Bélone Moreira, na antevisão reproduzida pelo site das águias.A confiança é partilhada pelo técnico Chema Rodríguez. "Estamos num bom momento de forma para poder enfrentar todos os desafios que se aproximam. Temos de aproveitar todos os momentos que tivermos para virar a eliminatória a nosso favor. Vamos tentar aproveitar o fator casa no primeiro jogo", observou o treinador.O encontro da 1.ª mão disputa-se na Luz esta terça-feira, às 19h45.

Os oitavos de final da Liga Europeia arrancam na terça-feira, com Benfica e Sporting a serem os representantes portugueses na fase a eliminar da segunda prova continental mais importante de clubes. As águias têm pela frente o poderoso Flensburg-Handewitt, emblema alemão que visita a Luz e parte como favorito frente ao atual campeão em título. Os germânicos terminaram a fase de grupos em 1º lugar da sua poule, com oito vitórias, um empate e uma derrota e é o atual 5.º classificado do seu campeonato.