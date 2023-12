Benfica sem rodeios na receção ao Póvoa AC

O Benfica abriu, esta sexta-feira, a 14.ª jornada do campeonato, com triunfo confortável (29-23) na receção ao Póvoa AC, reforçando o 3.º lugar da classificação.Já com os guarda-redes Mike Jensen e Gustavo Capdeville recuperados de problemas físicos, as águias impuseram um superior ritmo de jogo e ao intervalo já venciam por números claros (17-9), o que permitiu controlar o marcador até final.Na segunda parte o Póvoa AC ainda reagiu, mas sem que colocasse em causa o domínio do Benfica.Veja a ficha aqui.