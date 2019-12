Benfica teve de suar para superar o Madeira SAD

O Benfica cumpriu a sua missão e foi vencer na tarde deste sábado ao Funchal, superando (29-27) o Madeira SAD, na abertura da 18ª jornada do Campeonato Placard.Reveja a transmissão da partida Depois de uma primeira parte muito equilibrada, os encarnados foram para o tempo complementar em desvantagem (12-13), mas rapidamente deram a volta ao jogo, passando para o comando (16-15) aos 35 minutos.Só que o Madeira SAD não se rendeu e, paulatinamente, recuperou até empatar a partida (20-20) quando faltavam 15 minutos para o final.Mas um parcial de 3-0 do Benfica arrumou a questão, deixando os encarnados no 3.º lugar, atrás de Sporting e FC Porto.Ao nível individual, Belone Moreira com 8 golos (89% de eficácia) foi o principal trunfo das águias, bem secundado pelo sérvio Petar Djordjic com 6 golos (46%) e pelo guarda-redes Gustave Capdeville, com 16 defesas (35%).Pelo Madeira SAD, Nuno Silva foi o mais esclarecido com 6 golos (86%), enquanto Pedro Peneda (50%) e Elledy Semedo (55%) também chegaram à mesma marca, mas sem resultados práticos.