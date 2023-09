Benfica vence Avanca para o campeonato

O Benfica derrotou esta noite fora o Avanca por 38-23, em jogo antecipado da sexta jornada do campeonato nacional. O domínio das águias foi total, tendo chegado ao intervalo a vencer por 20-12.Petar Djordjic foi o melhor marcador da equipa da Luz e consequentemente do encontro, com 11 golos.O Benfica soma agora 12 pontos, três vitórias, um empate e uma derrota. O Campeonato é liderado pelo FC Porto e Sporting, com os mesmo pontos, 12, mas com menos um jogo.