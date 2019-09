Benfica vence confortavelmente em Águas Santas

O Benfica venceu na deslocação ao pavilhão do Águas Santas, por 30-21, em jogo a contar para a 6ª jornada da 1.ª fase do Campeonato Nacional de andebol. Com este triunfo, a equipa de Carlos Resende ascende ao segundo lugar da classificação com 16 pontos, embora com mais um jogo que o Sporting, que é terceiro com 15. O FC Porto continua a liderar com 18 pontos.





Destaque para o lateral sérvio do Benfica, Petar Djordjic, que terminou o jogo com 12 golos.