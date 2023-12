Benfica vence V. Guimarães na Luz

O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o V. Guimarães, por 36-23, no arranque da 16.ª jornada campeonato nacional.Num duelo em que liderava por 15-9 ao intervalo, a formação encarnada teve em Peter Djordjic o seu melhor marcador, com 10 golos. Do lado vimaranense, Matheus Pereira destacou-se com seis golos. Ver a ficha do jogo aqui. Com este resultado, as águias seguem na terceira posição, com 40 pontos. Lidera o Sporting, com 42 pontos (menos um jogo). Já o V. Guimarães ocupa o 7.º posto, com 29 pontos.