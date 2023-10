Benfica voa a conta-gotas desde Nantes

A equipa do Benfica tem voado rumo a Lisboa a conta-gotas desde Nantes, numa quinta-feira atípica para viagens aéreas desde França, pelo que o treino da Luz foi cancelado, sendo retomado os trabalhos na sexta-feira.Tudo porque os encarnados foram apanhados esta quarta-feira de surpresa pela ameaça de bomba no aeroporto de Nantes, entretanto evacuado, e tiveram de pernoitar na cidade francesa, um dia depois de terem perdido com o clube local, na 1.ª jornada do Grupo A da Liga Europeia.Os jogadores não conseguiram regressar todos juntos, pelo que tiveram de viajar em voos separados, dada a confusão gerada em vários aeroportos franceses, depois das ameaças de atentados, a surgirem na sequência da crise entre Israel e a Palestina.Quanto ao jogo da 9.ª jornada do Campeonato, agendado para sábado na receção ao ABC de Braga, não deverá, em princípio, ser adiado. Os encarnados poderão colocar essa hipótese em cima da mesa, caso a comitiva não consiga chegar completa a Lisboa durante o dia.