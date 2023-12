Benfiquista Mike Jensen pode rumar ao campeão húngaro

Mike Jensen foi a contratação mais sonante do Benfica para esta temporada mas poderá estar de saída da Luz para a Hungria no final da temporada.Segundo o site especializado 'Handball-Planet.com', o poderoso campeão húngaro Veszprém, que compete na Liga dos Campeões, Mike Jensen deverá ingressar na formação magiar no verão de 2024, de forma a substituir Ignacio Biosca na formação orientada por Momir Ilic.Recorde-se que o gigante dinamarquês, de 28 anos, chegou à Luz no último verão , proveniente dos alemães do Magdeburgo.