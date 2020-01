Benjamin Buric: «Gostaria de os parabéns à equipa portuguesa»

A Bósnia-Herzegovina perdeu, este domingo, diante da Seleção portuguesa, por 24-27, em jogo a contar para a 2.ª jornada do grupo D do Europeu da modalidade, que está a ser disputado em Trondheim, na Noruega.





No final do encontro, Benjamin Buric, jogador da seleção bósnia, congratulou a equipa portuguesa pelo triunfo e apontou "as muitas falhas técnicas" como o principal motivo da derrota diante da formação lusitana."Gostaria de dar os parabéns à equipa portuguesa e desejar felicidades para o que falta disputar do Europeu. O treinador já disse quais foram os problemas que nos levaram a perder o jogo, como as muitas falhas técnicas", frisou.