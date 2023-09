Benjamin Jakobsen anima Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em declarações ao site do Sporting, o reforço dinamarquês Benjamin Jakobsen, revelou que já está "a aprender a falar português" e que está encantado com Lisboa. Mas hoje, o desafio é manter a série de triunfos em Setúbal, na 3ª jornada do Campeonato, cuja ordem das equipas foi trocada por acordo. "Temos de jogar bem para ganhar este tipo de jogos", apelou Jakobsen.

Já o Benfica também tem deslocação difícil à Póvoa de Varzim. "Estamos no bom caminho e há que acreditar", considerou Alexis Borges, pivô das águias.