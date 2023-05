Bingo deixa Benfica para rumar à Macedónia do Norte

Arnaud Bingo vai deixar o Benfica no final da época para rumar à Macedónia do Norte, mais propriamente ao RK Alkaloid, segundo adianta o portal '24rakomet'. O internacional francês chegou no início da temporada à Luz e é aposta dos macedónios para atacar as provas europeias em 2023/24.O ponta, de 35 anos, está na segunda passagem por Portugal, depois de ter representado o Sporting entre 2018 e 2021.