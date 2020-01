Caminhada histórica continua: Portugal apura-se para a segunda fase do Europeu de andebol

A Seleção Nacional de andebol apurou-se este domingo para a segunda fase do Europeu da modalidade. Depois de vencer a Bósnia e Herzegovina (27-24), Portugal beneficiou da vitória da anfitriã Noruega sobre a França (26-28), que automaticamente apurou lusos e nórdicos.





Assim sendo, o encontro entre as duas seleções na terça-feira servirá para discutir quem fica com o primeiro lugar do grupo D, já que ambas têm neste momento quatro pontos, com gauleses e bósnios já eliminados e com zero pontos.A seleção nacional tinha-se qualificado apenas uma vez para a ronda principal, em 2002, na Suécia, na primeira edição do Europeu com o atual formato competitivo, mas em moldes mais favoráveis, uma vez que se apuravam os três primeiros classificados de cada grupo da fase preliminar, posição na qual terminou a equipa lusa.Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Campeonato da Europa - no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia -, encerrando a participação na ronda preliminar na terça-feira, frente à Noruega, em Trondheim.