Capitão da seleção turca de andebol e o filho morrem na sequência do sismo na Turquia

Cemal Kütahya, capitão da seleção turca de andebol, e o seu filho Çinar morreram na sequência do sismo que abalou a Turquia e a Síria na semana passada, anunciou a Federação Turca de Andebol (THF).O atleta, que tinha 32 anos e atuava no Hatay SK, e o filho, de cinco anos, foram encontrados debaixo dos escombros da casa onde viviam em Antáquia, Hatay, uma das regiões mais afetadas. O funeral vai decorrer esta quarta-feira.A mulher de Cemal, Pelin Kütahya, grávida de quatro meses, e a sogra do jogador, Nurten Mutlu, estão desaparecidas.