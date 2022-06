Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Carlos Carneiro e o 'golo fantasma' do FC Porto: «Uma situação demasiado estranha» O antigo internacional e atual diretor da secção de andebol do Sporting reagiu, em declarações a Record, à polémica do clássico





• Foto: José Lorvão/Sporting CP