Carlos Ruesga após vitória na Luz: «Obrigado a todos os adeptos do Sporting que não tiveram direito a vir»

Carlos Ruesga deixou uma mensagem nas redes sociais após o triunfo do Sporting frente ao Benfica na Luz, por 30-27 , num jogo em que os adeptos dos leões não marcaram presença no pavilhão, por alegadamente os encarnados não terem cedido bilhetes ao clube de Alvalade para o encontro "Obrigado a todos os nossos adeptos que não tiveram direito a vir. Vamos sempre juntos", escreveu o jogador do Sporting.Recorde-se que, depois do comunicado emitido pelo Sporting a condenar o facto de não lhe ter sido disponibilizados ingressos, o Benfica negou as acusações e assegurou que colocou os bilhetes à disposição dos adeptos leoninos.