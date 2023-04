Casos do Benfica-Sporting já estão no Conselho de Disciplina

Os casos que marcaram o final do dérbi já estão no Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de Portugal (FAP), que, de acordo com o relatório do jogo, assim vai pronunciar-se.Em causa poderão estar sobretudo a análise a duas situações, que podem ditar castigos, quer individuais, quer ao clube. Falamos da alegada agressão do técnico do Benfica, Chema Rodríguez, ao do Sporting, Ricardo Costa – há um vídeo a que o nosso jornal teve acesso onde se vê o espanhol a agarrar o homólogo pela camisola –, e no plano do clube, o facto de um adepto ter agredido o capitão leonino, Salvador Salvador, sendo mesmo detido no local pelas autoridades.