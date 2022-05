Chema e a passagem do Benfica à final da Liga Europeia: «Parecia que jogávamos este tipo de jogos sempre»

Chema Rodríguez, treinador do Benfica, levou as águias à final da Liga Europeia de andebol e revelou-se contente pela qualificação no Altice Arena, após eliminação do Wisla Plock.





"Estou muito feliz pela vitória, pela minha equipa e pelos jogadores. É um sonho para nós estar na final e tentar ganhar este troféu. Estou muito orgulhoso. Eles deram 100%, não só hoje, mas todos os dias. Portámo-nos como uma família verdadeira e tentaremos tudo para vencer, frente a uma poderosa equipa como o Magdeburgo. Fizemos um grande jogo. É difícil jogar com a pressão de estar em casa, com os nossos adeptos, e contra uma grande equipa como o Wisla Plock, que tem muita experiência. Parecia que jogávamos este tipo de jogos sempre. Os adeptos carregaram-nos, foram incríveis e a equipa fez um trabalho espetacular, sobretudo na defesa. Tivemos uma semana para preparara este jogo, o adversário não teve tanto tempo, é a realidade", reiterou o treinador dos encarnados.

Avaliação do Magdeburgo, adversário da final



"Tem variabilidade de jogo e de jogadores, tem dois ou três jogadores por posição que são internacionais e que jogam ao máximo nível. São uma super equipa. Tem um treinador muito bom, uma defesa bárbara... Têm tudo. Nós jogamos em casa, com ilusão e 'ganas' de jogadores jovens em ganhar um título. Vamos lutar, sabendo que será difícil. É uma equipa incrível e o líder da melhor Liga do mundo, mas estamos em casa, com os nossos adeptos. Queremos ter a arena cheia e transformar isso a nosso favor. Eles têm tudo para ganhar, mas tentaremos fazer tudo para vencer."



Jogo do Sporting com o Magdeburgo e o fator-casa



"O Sporting esteve perto de eliminar o Magdeburgo, foram dois jogos incríveis, mas esta é uma final. Numa final, este tipo de equipas é algo brutal. Estão mais acostumados a jogar neste tipo de ambientes, com pavilhões cheios, mas estou certo de que nunca estiveram num pavilhão cheio de benfiquistas e que vão sentir isso. Jogar em casa é sempre um 'plus'. Quando as coisas pareciam que não estavam tão bem, não pararam de nos apoiar em nenhum momento e os jogadores motivam-se muito. Tenho a certeza de que amanhã [domingo] vai estar ainda mais cheio e que vai haver muitos mais benfiquistas.