Chema: «Os próprios jogadores do Sporting pediram desculpa pela falta de respeito do seu treinador»

Chema Rodríguez, treinador do Benfica, deixou duras críticas a Ricardo Costa, homólogo do Sporting, por ter pedido um desconto de tempo a menos de um minuto do fim do jogo entre ambos os clubes, no Pavilhão da Luz, quando os leões venciam por três golos de diferença - a formação verde e branca acabaria por triunfar por 34-30 e apurar-se para a final four da Taça de Portugal de andebol."Dentro do desporto, há valores e pontos que não podem ser ultrapassados. Pedir um timeout, com menos de um minuto e com vantagem de 3 golos, na casa do teu rival, digam o que disserem, é uma falta de respeito dentro dos valores do desporto. Qualquer jogador de andebol sabe que isso é uma falta de respeito. Quando os próprios jogadores dizem que é uma falta de respeito, creio que todos acham isso. Os próprios jogadores pediram desculpa pela falta de respeito que teve o treinador. Isso pode levar a que no último minuto aconteça algo que ninguém quer que se passe. São normas não escritas no desporto e andebol que fazem com que isso seja uma falta de respeito. O Ricardo teve uma falta de respeito e nada mais", disse o técnico encarnado após o dérbi.O jogo, de resto, acabou com momentos de enorme tensão, como Record lhe conta aqui