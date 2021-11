Chema Rodríguez após o triunfo na Finlândia: «Mostrámos que somos uma grande equipa»

O técnico do Benfica, Chema Rodríguez, analisou o triunfo do Benfica na Finlândia, frente ao Cocks, a contar para a 3.ª jornada da Liga Europeia."Foi uma partida difícil, como já estávamos à espera que fosse, complicada depois da derrota no dérbi, uma derrota que nos desanimou um pouco. Na primeira parte faltou-nos confiança e as habituais boas sensações; na segunda parte conseguimos reverter tudo isso, sentimos confiança, trabalhámos duro e mostrámos que somos uma grande equipa. O mais importante era a vitória e agora é continuar o caminho de crescimento como temos feito", analisou o treinador das águias, em declarações reproduzidas pelo site do clube.