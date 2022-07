Chema Rodríguez deixa garantia: «Vou respeitar o contrato»

O espanhol Chema Rodríguez, de 42 anos, está nas bocas do mundo, como treinador vencedor pelo Benfica da Liga Europeia e selecionador da Hungria, que será rival no grupo de Portugal no Mundial’2023. Em entrevista ao ‘As’, o técnico revelou que vai estar na Luz só até ao final da temporada, porque depois os magiares querem-no a tempo inteiro: “Como tinha contrato com o Benfica até 2023, tínhamos que respeitá-lo, por isso vou dividir os dois bancos.”

Mesmo de saída em 2023, Chema revelou muito apreço pelas águias: “Ficarei eternamente grato por terem confiado em mim. Fizemos algo importante ao vencer a Liga Europeia, um marco para o clube, que nunca havia conquistado um título europeu. Tem sido uma experiência incrível.”

E elogiou o campeonato português, já com a perspetiva de vir a ser realizada uma Liga Ibérica: “Em Portugal existem três equipas de clubes de futebol que estão a dar muito valor ao andebol. O FC Porto é o líder e o mais evoluído, mas Sporting e Benfica estão lá, numa rivalidade muito intensa e crescente que anima a competição. Se esses três clubes estivessem na Liga Asobal acabariam entre os cinco primeiros.”