Chema Rodríguez e a derrota com o Sporting: «Não fizemos um bom jogo»

Chema Rodríguez considerou que o Benfica não fez um bom jogo diante do Sporting no dérbi na Luz, que os leões venceram por 30-27 "Para ser sincero, não fizemos um bom jogo. Não fizemos o jogo a que estamos habituados, nem na defesa, nem no ataque. Alguns jogadores importantes não estiveram tão bem como o normal. Perdemos muitas bolas, sobretudo em jogadas de superioridade numérica. Não conseguimos ser eficazes nessas jogadas. Tentámos recuperar, mas não deu", começou por dizer o técnico do Benfica no final do encontro, mostrando estar orgulhoso com os seus jogadores apesar da derrota.

"Os jogadores deram o máximo durante os 60 minutos. Nesse aspeto, estou orgulhoso, mas as coisas não saíram, num dia mau. Estou triste pelo resultado", vincou, antes de deixar elogios ao rival lisboeta.

"O Sporting é uma grande equipa. Joga muito bem e muito rápido, sabe como jogar, tem um bom treinador e trabalha muito bem. Fizeram um grande jogo. Não jogámos tão bem como sabemos e, quando temos pela frente um clube como o Sporting, estas coisas podem acontecer", concluiu.