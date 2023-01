Chema Rodriguez e a derrota com Portugal: «Acho que não é difícil explicar o que aconteceu»

Chema Rodriguez elogiou a exibição de Portugal frente aos seus jogadores, destacando especialmente o desempenho de Miguel Espinha na baliza portuguesa, que acabou por ter um peso determinante na vitória lusa porna 3.ª jornada do Grupo D do Mundial de andebol de 2023."Acho que não é difícil explicar o que aconteceu. Um trabalho incrível de Portugal. Nós fizemos o nosso trabalho, lutámos até ao fim e estou ainda mais orgulhoso destes jogadores por eles terem lutado tanto num jogo tão difícil. Tudo o que nos podia acontecer de mal, aconteceu. Um cartão vermelho ao nosso melhor defensor nos primeiros segundos, depois falhámos muitos remates, o Miguel Espinha esteve em grande nível e tornou tudo muito difícil. Quando uma grande equipa como Portugal marca apenas 27 golos, significa que não estivemos mal, porque eles são uma equipa fantástica. Na segunda parte tentámos recuperar para os deixar algo nervosos, mas nunca conseguimos, uma vez que cometemos demasiados erros técnicos no ataque. Não era a nossa noite. Agora temos de pensar na 'main round' para a partir de amanhã começarmos fazer o nosso trabalho", atirou o técnico que também orienta o Benfica, em declarações no final do encontro.Já Marton Szekely, jogador da Hungria, lamentou os "demasiados erros infantis" que a equipa foi cometendo ao longo do encontro. "Parabéns ao Miguel Espinha que esteve incrível. Tivemos algumas oportunidades para encurtar a desvantagem na segunda parte, mas cometemos demasiados erros infantis. Não é fácil fazer o que fizemos com a Islândia e agora mostrar esta cara neste jogo. Não defendemos mal, como mostram os 27 golos, mas cometemos demasiados erros no ataque", terminou.