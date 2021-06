Chema Rodríguez e a vitória no dérbi: «Trabalho da equipa foi extraordinário»

O Benfica venceu, este sábado, o Sporting no jogo da meia-final da Taça de Portugal, por 26-24. Chema Rodríguez, treinador encarnado, reconheceu o "potencial da equipa" leonina, mas admite que as águias "jogaram melhor".





"Estes jogos são sempre complicados, decididos nos pormenores e em que as duas equipas podem sempre vencer. Jogámos um pouco melhor, conseguimos chegar ao intervalo igualados e na segunda parte o encontro foi mais equilibrado e caiu para o nosso lado. O trabalho da equipa foi extraordinário, frente a uma equipa com o potencial do Sporting, em que não permitimos que fizesse mais de 30 golos, devido à atitude defensiva de toda a equipa. Todos os jogadores trabalharam muito", reconheceu o técnico de 41 anos.A vitória do Benfica no dérbi, por 26-24, apurou a equipa de Chema Rodríguez para a final de domingo, onde terá pela frente o FC Porto. Ainda sem saber quem seria o oponente, o espanhol não quis apontar um adversário preferido. "Estamos aqui para jogar seja qual for o adversário da final. São duas boas equipas e será complicado frente a qualquer um. Estamos contentes por estar na final e vamos dar tudo para vencer. Uma final é uma final e o cansaço desaparece. A equipa que passar à final também pode dizer que tem menos horas de descanso. Temos plantel com muitos valores, todos prontos para jogar e o cansaço vai aparecer naturalmente para as duas equipas. Temos a ambição de poder ganhar um título", finalizou.