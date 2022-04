Chema Rodríguez: «Empate deixa-nos um grande amargo de boca»

Chema Rodríguez considerou que o Benfica fez tudo para vencer o Sporting e que, por isso, o empate (32-32) deixou as águias com um "amargo de boca""Fizemos um grande jogo, a equipa jogou muito bem na defesa e no ataque. Fizemos tudo para poder ganhar, merecíamos, mas saímos com um empate que nos deixa um grande amargo de boca", referiu o treinador do Benfica, após o final do encontro no Pavilhão João Rocha."Agora temos de nos levantar, trabalhar e continuar a perseguir os objetivos que temos. O nosso trabalho é lutar todos os jogos, sejam quais forem os pontos que temos na tabela. Temos de lutar pelo nosso emblema, pelo clube, pelos adeptos, e aqui ninguém atira a toalha ao chão. Vamos lutar para ganhar todos os jogos e no final faremos as contas. Vamos lutar até ao final", concluiu.