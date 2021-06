Chema Rodríguez: «Para chegar ao nível do FC Porto e Sporting temos que trabalhar muito»

Derrotado na final da Taça de Portugal, o técnico benfiquista Chema Rodríguez assumiu que o FC Porto foi capaz de se adaptar melhor às condições da partida e que isso acabou por fazer a diferença.





"Foi uma partida muito complicada para se jogar, para as duas equipas. Perante as situações difíceis há que adaptarmo-nos rápido e o FC Porto adaptou-se melhor do que nós. Parabéns ao FC Porto, é um justo vencedor, jogou bem toda a temporada, tal como nas últimas temporadas, e nós temos que continuar a trabalhar.", afirmou o técnico dos encarnados.Relativamente à sua expulsão - aos 51 minutos -, o espanhol assume não se orgulhar daquilo que fez e aproveitou ainda para falar da utilização do VAR. "São situações que não deveriam acontecer, não estou orgulhoso, porque nós os treinadores temos de manter a calma. O videoárbitro é uma ferramenta muito válida, mas não entrou em muitas situações concretas. É bom para situações de golo ou não, mas para decidir vermelhos, não me parece, pois a imagem deixa o lance fora do contexto. Claro que tudo o que servir para ajudar a arbitragem é sempre bom", analisa o técnico.Num ano em que o FC Porto conquistou todos os títulos internos no andebol português, Chema Rodríguez foi pragmático na analisa e considera que o Benfica está num patamar abaixo dos rivais. "Desde o início da temporada que dissemos que queríamos ser competitivos todas as partidas, mas todos os jogos são difíceis e para chegar ao nível do FC Porto e Sporting temos que trabalhar muito e jogar muito bem para conseguir chegar a esse nível", revelou o treinador das águias.