Chema Rodríguez suspenso preventivamente

O treinador do Benfica foi suspenso preventivamente pelo Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de Portugal, castigo que se manterá pelo menos até que o órgão federativo se pronuncie em definitivo sobre os incidentes ocorridos no final do dérbi dos quartos de final da Taça de Portugal, disputado na Luz e ganho pelos leões.Em causa está o comportamento do espanhol para com o homólogo do Sporting, onde se vê, num vídeo a que o nosso jornal teve acesso , Chema Rodríguez a agarrar Ricardo Costa pela camisola.