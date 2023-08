Christopher Hedberg é baixa prolongada no Benfica

O internacional sueco Christopher Hedberg, um dos reforços mais sonantes do Benfica para a próxima temporada, lesionou-se no tendão de Aquiles do pé esquerdo, durante a partida realizada este sábado, em Espanha, frente ao Logroño.O canhoto de 31 anos, que faz a posição de lateral e extremo direito, oriundo dos noruegueses do Elverum, já tem diagnóstico médico, pelo que será brevemente operado, esperando-se um tempo de recuperação prolongado."O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Christopher Hedberg sofreu rotura do tendão de Aquiles esquerdo durante o jogo com o Ciudad de Logroño. O ponta-direita da equipa sénior masculina de andebol será submetido brevemente a intervenção cirúrgica reparadora, à qual se seguirá um período de reabilitação prolongado", pode ler-se numa nota do clube da Luz.É a segunda baixa das águias, depois do lateral esquerdo Gabriel Cavalcanti também se ter lesionado com gravidade (ligamento cruzado), devendo o internacional português falhar grande parte da temporada.O Benfica apresenta-se esta quarta-feira (19h00) perante os seus adeptos, defrontando os dinamarqueses do Kolding, no Pavilhão n.º 2 da Luz.