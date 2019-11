Claques do Sporting deixaram jogadores... de braços no ar

Os jogadores de andebol do Sporting ficaram ontem, literalmente, de braços abertos, no centro do campo, em pleno Pavilhão João Rocha, à espera que os elementos afetos às claques do clube correspondessem à tradicional 'haka', um costume no final de cada partida do campeonato ou da Liga dos Campeões.





O insólito aconteceu após o final do encontro com o Boavista, que a equipa treinada por Thierry Anti venceu por claríssimos 38-19 . Confrangedor ver Carlos Ruesga e demais companheiros, a questionarem-se durante alguns segundos sobre o que estava passar.Desiludidos, abandonaram o centro do recinto e deram a volta, junto das bancadas, cumprimentando, um a um, os (poucos) adeptos presentes. Membros das claques incluídos.