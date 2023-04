Clássico de futebol na Luz adia Benfica-Sporting da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dérbi Benfica-Sporting a contar para os quartos de final da Taça de Portugal foi adiado por motivos de segurança, uma vez que a partida estava prevista acontecer nesta sexta-feira às 15h00, apenas três horas antes do clássico de futebol entre Benfica e FC Porto na Luz.Face a esse motivo, as autoridades competentes desaconselharam a realização do jogo de andebol, que fica assim à espera de uma nova data.