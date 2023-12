Clássico entre Sporting e FC Porto anima Supertaça

O Sporting e o FC Porto defrontam-se no sábado, em Santo Tirso, na segunda meia-final da Supertaça masculina de andebol, e têm o mesmo objetivo, que é "levantar o troféu".

O capitão sportinguista, Salvador Salvador, lembrou que os leões não vencem esta prova "há algum tempo", disse que há "dificuldades" pela frente e salientou que a sua equipa confia nas suas forças.

"Estamos bastante motivados", resumiu o jogador, que falava numa conferência de imprensa conjunta com os capitães das restantes equipas apuradas para as meias-finais, Bélone Moreira, do Benfica, Diogo Valério, do Marítimo, e Daymaro Salina, do FC Porto.

"O jogo de amanhã [sábado] é um clássico que toda a gente quer disputar. Vai ser um grande jogo, queremos muito jogá-lo e vamos dar tudo para estar no jogo de domingo", destacou Salvador Salvador.

Daymaro Salina repetiu que "o objetivo [portista] é igual ao das outras equipas, que é levantar o troféu", e também assinalou que o embate com o Sporting "é um clássico e vai ser difícil, como têm sido nos últimos anos, os jogos entre as duas equipas" mais fortes do andebol português.

"Esperamos que seja um bom jogo e que no domingo estejamos na final", completou.

O Sporting lidera invicto o campeonato e o FC Porto é o campeão nacional, sendo que as duas equipas já mediram forças esta época para o campeonato, no Dragão Arena, no Porto, onde os leões ganharam por 26-25.

"As vitórias trazem confiança, mas os jogos deste fim de semana não têm nada a ver com o campeonato. É uma competição complicada de jogar e cada jogo tem a sua história", notou Salvador Salvador.

O jogador leonino disse que o Sporting está "bastante motivado" para o jogo, quer "voltar a levar a Supertaça para casa e, por isso, amanhã vai entrar com tudo".

"O jogo do campeonato não correu como queríamos, mas cada jogo tem a sua história, aprendemos com os erros cometidos e estamos bem preparados para o jogo de amanhã", afirmou Daymaro Salina.

O pivô portista espera "ter muitos adeptos" a apoiar a sua equipa neste confronto com o rival Sporting: "Todos os troféus são importantes para o FC Porto e estamos cá para ganhar".

Salvador Salvador e Daymaro Salina recusaram a ideia de que o Sporting-FC Porto é a final antecipada da Supertaça. "Seria um desrespeito dizer isso", opinou o primeiro, ao passo que o capitão portista preferiu vincar que será "um fim de semana de andebol de alta qualidade".