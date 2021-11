Confusão entre adeptos do FC Porto e do PSG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto joga ao início da noite desta quinta-feira no Stade de France, defrontando o PSG, mas o ambiente que antecede o jogo da Liga dos Campeões de andebol não é o melhor.Adeptos das duas equipas envolveram-se em troca de ameaças e chegou a haver alguns murros pelo meio, para além de terem sido estoirados petardos.O duelo da 7.ª jornada do Grupo B está marcado para as 19h45, em Portugal Continental.