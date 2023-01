A Dinamarca dominou o Mundial que terminou no domingo, ao conquistar o inédito terceiro título consecutivo após vitória frente à França na final de Estocolmo e, sem surpresa, o melhor jogador do torneio foi para o campeão Mathias Gidsel, que também foi o melhor marcador da prova. O melhor jogador jovem foi o alemão Juri Knorr.Quanto à equipa ideal da competição escolhida pela IHF consta apenas um dinamarquês, o lateral esquerdo Simon Pytlick. Seguem-se depois os franceses Nedim Remili e Ludovic Fabregas, os espanhóis Alex Dujshebaev e Ángel Fernández Pérez, o alemão Andreas Wolff e o sueco Niclas Ekberg.Recorde-se que Portugal participou no Mundial que decorreu na Polónia e Suécia, tendo atingido a Main Round, falhando depois o acesso aos quartos de final. Os Heróis do Mar finalizaram no 13.º lugar.