Constança Sequeira reforça Benfica

A central de 18 anos Constança Sequeira deixou o Alavarium e reforça o andebol do Benfica, anunciou esta seguna-feira o clube encarnado em comunicado, com a ambição de ajudar as águias a continuar "a ganhar títulos".

"É um sentimento muito bom poder representar as cores do Benfica. Vou aprender muito neste grande clube e espero contribuir positivamente", explicou, citada pelo clube.

Apesar dos 18 anos, a estreia nas campeãs nacionais será já a terceira época entre seniores, depois de um ano no Santa Joana, em 2020/21, e outro no Alavarium, na época seguinte.

Constança Sequeira está entre as convocadas para a seleção portuguesa que vai disputar o Mundial feminino sub-18, entre o final do mês e agosto, na Macedónia do Norte.