Covid-19 na Hungria antes do embate deste domingo com Portugal

Islandeses e holandeses também se enfrentam este domingo (19h30).



Veja aqui as O selecionador Paulo Pereira não fará, em princípio qualquer alteração nos 16 convocados contra a Islândia, deixando de fora o primeira linha Martim Costa e o lateral direito Daniel Vieira.Islandeses e holandeses também se enfrentam este domingo (19h30).Veja aqui as equipas do Portugal-Hungria.

Na contagem decrescente para o embate entre Portugal e Hungria, este domingo no MVM Dome de Budapeste (17 horas), a seleção magiar, que tem como adjunto Chema Rodriguez (treinador do Benfica), enfrenta alguns problemas, registando a baixa do central Mátyás Gyori, que acusou este sábado positivo à Covid-19.Também o pivô Bence Bánhidi está em dúvida, depois de ter saído lesionado no duelo com a Islândia.O jogo é de crucial importância para as duas equipas, tendo em conta que ambas perderam na 1.ª jornada do Grupo B. A Hungria cedeu frente à Holanda e Portugal perdeu com a Islândia.