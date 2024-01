Croácia entra a vencer a vice-campeã europeia Espanha no Europeu de andebol

A Croácia mostrou esta sexta-feira credenciais ao vencer, por 39-29, a vice-campeã Espanha, no arranque do Grupo B do Euro'2024 de andebol, em Manheim, e assumiu a liderança repartida com a Áustria, que derrotou a Roménia, por 31-24.

Campeã europeia em 2018 e 2020, destronada há dois anos pela Suécia, a Espanha foi incapaz de contrariar o jogo da Croácia, que, depois de atingir o intervalo a vencer por 18-14, disparou para o triunfo expressivo por 39-29.

Mário Sostaric e Ivan Martinovic, ambos com oito golos, quase metade do total obtido pela Croácia, foram os jogadores em destaque nas ações de finalização, enquanto na Espanha esse papel pertenceu a Aleix Gómez, também com oito remates certeiros.

Na abertura do grupo, a Áustria obteve uma vitória concludente sobre a Roménia, por 31-24, numa partida em que chegou ao intervalo com a vantagem mínima (15-14), mas que dominou por completo na segunda parte.

Com o guarda-redes Constantin Mostl em bom plano e Sebastien Frimmes (seis golos), Wagner Tobias (cinco) e Lukas Hutecek (cinco) em destaque na concretização, a Áustria abriu para uma vantagem de sete golos aos 28-21 e fechou o jogo com sete golos de vantagem.

Concluída a primeira jornada do Grupo B, a Croácia e a Áustria lideram com dois pontos, seguidas da Roménia e da Espanha, com zero. Na segunda ronda, a disputar no domingo, os romenos defrontam os espanhóis, enquanto os croatas terão pela frente os austríacos.

Ao terceiro dia do Euro2024, registou-se o primeiro empate, entre a Islândia e a Sérvia (27-27), na abertura do Grupo C, em Munique, numa partida dirigida pela estreante dupla de árbitros portuguesa constituída pelos irmãos Daniel Martins e Roberto Martins.

Tudo indicava que a Sérvia ia conquistar os dois pontos, com o resultado favorável em 27-24, mas a Islândia, puxada por vários milhares de apoiantes, resgatou a igualdade com três golos consecutivos nos minutos finais do jogo.

No outro encontro do grupo, a Hungria, orientada pelo ex-treinador do Benfica Chema Rodríguez, venceu por 26-24 o Montenegro e assumiu a liderança isolada da 'poule', com dois pontos, seguida da Sérvia e da Islândia, ambas com um. Já os montenegrinos estão na quarta posição, ainda sem qualquer ponto.

Bence Banhidi, com seis golos, e Máté Lékai, com cinco, foram os melhores marcadores da seleção húngara, enquanto no Montenegro essa condição pertenceu a Arsenije Dragasevic e Vuko Borozan, ambos com seis.

Na segunda jornada do Grupo C, a realizar no domingo, em Munique, a seleção do Montenegro defronta a Islândia e a Sérvia joga com a Hungria, numa partida que poderá ditar o apuramento do conjunto magiar para a 'main round' (fase principal).