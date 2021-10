Defesa do portista Mitrevski eleita a melhor da 6.ª jornada da Champions

No empate do FC Porto frente ao campeão europeu Barcelona (33-33) na Liga dos Campeões, o guarda-redes Nikola Mitrevski foi um dos elementos em destaque nos dragões, tendo esta sexta-feira ter recebido a distinção da melhor defesa da sexta jornada.





