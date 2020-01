Despacho do Governo considera europeu de andebol um evento de "interesse público"

A não transmissão por parte da RTP dos encontros da fase final do europeu de andebol, prova em que a Seleção Nacional registou o melhor resultado de sempre - o 6.º lugar -, criou alguma polémica envolvendo a estação pública, o presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA), Miguel Laranjeiro, e ainda o selecionador nacional, Paulo Pereira.





De acordo com o despacho publicado esta segunda-feira, as "participações de praticantes portugueses, bem como das seleções nacionais «A», nas fases finais das Competições do Mundo e da Europa das diversas modalidades desportivas", são consideradas um dos eventos considerados de interesse generalizado do público, para o ano de 2020.Contudo, a RTP alegou, em resposta àpelo presidente da FPA à estação pública, não ter tido conhecimento da publicação do despacho governamental, razão pela qual os jogos da fase final da seleção portuguesa de andebol não foram transmitidos em canal aberto.Posteriormente, foi a vez do selecionador nacional. "Não sei por que razão a televisão pública não cumpre a função que devia ter. É uma tristeza, fico mesmo magoado", apontou Paulo Pereira, após bater a Suécia, ex-vice-campeã europeia, na ronda inaugural da prova.