Dinamarca bate anfitriã Alemanha e vai discutir com a França o título europeu de andebol

A Dinamarca continua sem falhar no Europeu de andebol e esta sexta-feira assegurou a passagem à final da competição, a decorrer na Alemanha, com uma vitória por 29-26 sobre a seleção anfitriã, em Colónia.

Os dinamarqueses, atuais tricampeões do mundo, só perderam um jogo nesta campanha, frente à Eslovénia, quando estavam garantidos de ganhar o seu grupo da ronda principal.

Hoje, regressaram ao melhor registo e marcam encontro com a já apurada França para o 'duelo' de domingo, na procura de um título que vai fugindo desde 2012.

A Alemanha contou com uma grande exibição de Andrea Wolff na baliza e também com o poder ofensivo de Renars Uscins (cinco golos), mas não chegou para suster a seleção mais consistente dos últimos anos no panorama mundial.

Ainda assim, os germânicos passaram ao intervalo com 14-12 a seu favor, 'magra' vantagem que depois se foi diluindo, com a passagem do tempo.

O selecionador dinamarquês, Nikolaj Jacobsen, esteve especialmente bem a gerir as situações de sete jogadores de campo, conseguindo tirar vantagem da superioridade no jogo ofensivo.

Mikkel Hansen foi somando uma série de assistências magníficas, mostrando uma vez mais que é a grande figura da equipa. Chegou aos cinco golos, tal como Jakobsen e Pytlick.

A Alemanha resistiu mais do que o esperado, mas dificilmente o quadro final seria outro, hoje, no Lanxess Arena de Colónia, totalmente repleto.

Na primeira parte, os germânicos comandaram sempre, com a Dinamarca a distância curta, não 'descolando' mais do que três golos.

Com 14-11 no marcador, 'soou o alarme' para a Dinamarca, que avançou para o jogo com sete jogadores de campo, com o sucesso que se viu.

Volvidos seis minutos após o recomeço, a Dinamarca passava para a frente, com 16-15, e a partir daí foi gerindo o avanço, que chegou a ser de cinco golos, a 26-21.

Mesmo com o goleador Mathias Gidsel abaixo do normal - só quatro golos - é evidente que a Dinamarca, quando empenhada no jogo, está uns 'furos' bem acima da concorrência.