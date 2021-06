Diogo Branquinho antevê final da Taça: «Queremos dar ao Quintana o último título da sua carreira»

Autor de sete golos na vitória sobre o Águas Santas, após prolongamento, que colocou o FC Porto na final da Taça de Portugal, Diogo Branquinho elogiou a postura do adversário na partida desta tarde e assumiu um desejo especial para a partida decisiva: dar o último título ao malogrado Alfredo Quintana.





"Para quem gosta da modalidade, foi um excelente espetáculo desportivo, demonstra bem o que é o andebol, com muita emoção, golos e incerteza no resultado. Palavra para o Águas Santas que fez um excelente jogo e seria um justo vencedor também e para o Pedro Seabra, que pode ter feito o último jogo da sua belíssima carreira. Os jogos de Taça são jogos a eliminar, não há como dar a volta e é o chamado 'mata-mata'. O Águas Santas é uma excelente equipa e no final sorriu para nós, a sorte dá muito trabalho e fomos uns justos vencedores."Já em relação à final, diante do Benfica, Branquinho antevê um "jogo digno" de uma decisão. "Mas não vamos olhar para o facto de termos menos tempo de descanso. Temos mais um jogo antes de entrarmos em outras competições, como pela seleção. Queremos dar ao Alfredo Quintana o último título da sua carreira".