Diogo Rêma recupera de entorse para embate com GOG

O guarda-redes Diogo Rêma falhou o jogo de domingo do FC Porto frente ao V. Setúbal, na 9.ª jornada do Campeonato, por causa de ter sofrido uma entorse no pé durante o duelo com os alemães do Magdeburg na Champions.O jovem guardião saiu aos 15 minutos de jogo, nesta quinta-feira, frente aos campeões europeus e mundiais e não mais regressou, devido às queixas físicas.Diogo Rêma foi poupado por Carlos Resende, mas a lesão não é grave, esperando-se que possa fazer dupla com Nikola Mitrevski na próxima jornada da Champions, próxima quinta-feira, na receção aos dinamarqueses do GOG.