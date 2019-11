Directivo culpa música alta e falta de tambor pela não realização da 'haka' em jogo de andebol

A claque Directivo Ultras XXI emitiu um comunicado a propósito do incidente ocorrido no final do jogo de andebol, entre o Sporting e o Boavista (38-19), em que os jogadores da equipa da casa permaneceram no centro do Pavilhão João Rocha, com o objetivo de levar a cabo a tradicional 'haka' e não receberam qualquer resposta por parte das claques, acabando por abandonar o local notoriamente desiludidos. Os DUXXI têm uma justificação.





"Quanto ao episódio no final da partida, queríamos apenas constatar que a colocação de músicas comerciais, por parte do speaker, e a não permissão da entrada do tambor, por parte desta direção, levou a que os próprios jogadores, instruídos para agradecerem primeiro à central e sem o referido ritmo do tambor, se desorientassem, não deixando de nos agradecer o apoio, constante durante toda a partida, com o habitual toque de mão a todos os Ultras", lê-se no comunicado publicado na página de Facebook da claque.