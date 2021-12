Djordjic encontra Djokovic

Novak Djokovic, número um do Mundo, está em Belgrado a passar o Natal (embora a verdadeira celebração para os ortodoxos como ele seja apenas no dia 6 de janeiro) e ontem teve um encontro especial com outro craque, mas do andebol que atua em... Portugal. Petar Djordjic, uma das principais figura do Benfica e assumido fã do campeão de 20 Grand Slams, fez questão de publicar imediatamente o momento nas redes sociais. "Obrigado pela foto e pelos votos de felicidades", escreveu o jogador das águias.

Entretanto, soam cada vez mais os alarmes para Novak Djokovic no que diz respeito ao Open da Austrália. O líder mundial tinha prevista a participação na ATP Cup, algo que, se se concretizasse, seria uma clara garantia de que iria disputar o primeiro Grand Slam da temporada em janeiro. Mas, no entanto, surgem agora notícias vindas da Sérvia que garantem que Nole não irá viajar para a Austrália para entrar na prova por seleções, deixando ainda mais em dúvida a defesa do título em Melbourne.