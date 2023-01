«É um resultado difícil de aceitar»: as reações dos jogadores ao empate com Brasil no Mundial

Portugal empatou (28-28) esta quarta-feira com o Brasil no arranque da fase regular do Mundial de andebol. Em declarações no final da partida, os jogadores portugueses lamentaram o empate sofrido diante da congénere brasileira na sequência de uma decisão da equipa de arbitragem com o auxílio do VAR já depois do apito final da partida - que inicialmente dava Portugal como vencedor do encontro por 28-27.

"É um resultado difícil de aceitar. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, o Brasil tem uma boa equipa, tem bons jogadores, depois de um jogo intenso que tivemos [Hungria], mais tudo o que envolveu a chegada a Gotemburgo, mas acabou por ser um jogo equilibrado e foi um resultado justo por muito que nos custe, mas ainda falta muito. Ainda temos as nossas ambições de seguir em frente e vamos lutar por isso", começou por dizer Rui Silva, capitão da Seleção Nacional de andebol, em declarações citadas pela agência Lusa.

Já António Areia preferiu olhar para os aspetos positivos do jogo da equipa portuguesa. "É duro este resultado ainda por cima num lance já com o jogo acabado e com uma revisão do videoárbitro. É duro, mas nós fizemos um bom jogo, lutámos muito, e estivemos muito perto de conseguir a vitória. Foi um pormenorzinho já com o jogo acabado. Temos de olhar para aquilo que fizemos de bom no decorrer do jogo. Muitas vezes conseguimos controlar os momentos do jogo, em outras não. Temos de tentar fazer com que esses momentos em que não controlamos o jogo sejam cada vez menores para podermos ter mais regularidade. É um empate e agora temos que olhar só para nós e ganhar o próximo jogo que é contra Cabo Verde", atirou.

Por fim, Pedro Portela sublinhou que o empate obtido esta quarta-feira não tira o foco de Portugal em qualificar-se para os quartos de final do Mundial. "Não era o nosso objetivo empatar hoje. Não entramos bem, falhamos alguns remates. Custou-nos um bocado, andamos taco a taco com o Brasil, claro que queríamos ganhar, mas não o conseguimos. Agora ainda faltam dois jogos e temos de os ganhar para passar aos quartos de final. Esse é o nosso objetivo e é isso que temos que fazer", terminou.