EHF remete queixas do FC Porto sobre as arbitragens à FAP Daniel Martins e Roberto Martins, Mário Coutinho e Ramiro Silva, e Duarte Santos e Ricardo Fonseca foram as três duplas acusadas pelos dragões de "tendenciosas e prejudiciais"





• Foto: David Cabral Santos