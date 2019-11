Equipa do Sporting não agradeceu às claques após jogo

O protocolo de segurança dos stewards encarregues pela segurança do público no clássico de andebol disputado ontem no Dragão Arena não permitiu que os jogadores do Sporting fossem cumprimentar as várias dezenas de adeptos leoninos que marcaram presença na cidade Invicta para assistir ao encontro.

Decisão com reflexo no coro de protestos dos entusiastas sportinguistas, maioritariamente identificados com adereços da claque Directivo Ultras XXI, até porque, ao mesmo tempo, os jogadores do FC Porto realizaram o tradicional passeio em redor do recinto a agradecer individualmente o apoio do seu público.

Os jogadores do Sporting ainda se dirigiram até ao topo do pavilhão onde estavam os seus adeptos e pediram autorização de passagem aos elementos de segurança, mas receberam instruções para agradecer à distância e recolher aos balneários.

Um par de minutos que os apoiantes leoninos dividiram entre assobios e palmas aos jogadores, mas acabou com cânticos a denegrir o presidente do Sporting.