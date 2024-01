Europeu: Benfiquista e sportinguista confirmados na lista final da Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



Convocados de Espanha

O benfiquista Miguel Sánchez-Migallón e o sportinguista Jan Gurri foram este domingo confirmados na lista final da Espanha para o Campeonato da Europa, que se realiza na Alemanha de 10 a 28 de janeiro.O selecionador Jordi Ribera não fez qualquer alteração em relação ao grupo de jogadores que disputou o Torneio Internacional de Espanha, mantendo os 18 jogadores para a fase final do Europeu: na ficha de jogo só podem ir 16.Na Alemanha, a Espanha está no Grupo B, com Áustria, Croácia e Roménia.Guarda-redes: Gonzalo Pérez de Vargas (Barcelona) e Sergey Hernández (Magdeburg)Pontas: Aleix Gómez (Barcelona), Kauldi Odriozola (Nantes), Ángel Fernández (Limoges), Miguel Sánchez-Migallón (Benfica) e Dani Fernández (Stuttgart)Laterais: Álex Dujshebaev (Kielce), Jorge Maqueda (Nantes) e Imanol Garciandía (Szeged), Joan Cañellas (Kadetten Schaffhausen), Dani Dujshebaev (Kielce) e Jan Gurri (Sporting)Centrais: Agustín Casado (Veszprém) e Ian Tarrafeta (PAUC)Pivôs: Adrià Figueras (Chartres), Iñaki Peciña (Chambéry) e Abel Serdio (Wisla Plock)