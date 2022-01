Europeu corre o risco de ser cancelado

No dia em que a primeira fase do Europeu se conclui, com a 3.ª e última jornada do Grupo B e D, começa a ganhar forma a hipótese da competição ser cancelada.A Alemanha, já apurada para a Main Round, registou sete casos em Bratislava e vai entrar em campo, esta terça-feira, bastante desfalcada frente à Polónia, no jogo que decidirá o vencedor do Grupo D.Os clubes alemães da Bundesliga, campeonato altamente profissionalizado e onde se encontra grande parte dos internacionais das diferentes seleções, estão a demosntrar grande preocupação.Dierk Schmäschke, diretor desportivo do vice-campeão alemão SG Flensburg-Handewitt, adversário do FC Porto na Champions, deixou um alerta: "Estamos a caminhar sobre um poço sem fundo."Não têm havido seleções poupadas pela Covid-19, com Portugal a ser uma das mais castigadas, pelo que o cancelamento da prova, à semelhança daquilo que aconteceu no recente Mundial de sub-20 no hóquei sobre o gelo, começa a ganhar forma nas preocupações dos dirigentes da EHF, que querem a todo o custo que cheguem as finais do dia 30 de janeiro.O alemão Christian Schwarzer, campeão europeu em 2007, diz que a competição "está a ser uma farsa", adiantando que a modalidade está a sofrer enormes danos."Seria amargo e muito mau para o nosso desporto se a seleção com menos casos de Covid-19 fosse a campeã europeia", declarou Schwarzer ao portal Spox, acrescentando: "Temos que ter muito cuidado para não se ouvir dizer que este foi o Europeu da Pandemia."Já a Croácia, que terminou em 2.º lugar do Grupo C, apurando-se para a Main Round, vai chamar seis jogadores para a segunda fase, após também sofrer com vários surtos, integrando Ivan Sliskovic, lateral do FC Porto.Nikola Mitrevski, guarda-redes do FC Porto, foi uma das vítimas da Covid-19, sendo isolado antes do começo do Europeu, para depois regressar, sem evitar a eliminação da Macedónia: "Tivemos muito azar antes deste Europeu, com Covid e lesões."Até os jornalistas que estão a cobrir a competição têm sido afetados pela pandemia, sendo obrigados a ficar isolados e, assim, sem poderem cumprir com o seu trabalho.Refira-se que, ao contrário do Mundial do Egito'2021 e Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, as equipas estavam em bolha e a pandemia não causou constrangimentos na competição. Mas desta vez, o protocolo sanitário foi definido pela EHF antes do surgimento da variante Ómicron, muito mais contagiosa, com as equipas a frequentarem as áreas dos clientes nos hóteis. Fora aquilo que se passa no MVM Dome, em Budapeste, pois quando a Hungria joga enche-se por completo com 22 mil espectadores. O futuro é incerto.