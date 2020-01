Europeu de andebol: Portugal-Noruega, em direto

19' - Golo Portugal, marca Miguel Martins (7-10).





11' - Golo da Noruega (5-5).10' - Golo Portugal (5-4), marca Portela10' - Golo da Noruega (4-4)8' - Golo de Portugal (4-3). Pedro Portela coloca a seleção nacional na frente.8' - Golo de Portugal, (3-3) marca Salina7' -Golo da Noruega (2-3) marca Rod7' - Golo de Portugal (2-2)6' - Golo da Noruega. (1-2)5' - Cartão amarelo para o Johannessen5' - Golo de Portugal (1-1), marca João Ferraz.4' - na resposta, também o guarda-redes da Noruega defende remate de Portela.4' - Defesa de Quintana.2' - Golo da Noruega (0-1).1' - Cartão amarelo para Pedro Portela.19h30 - Arranca a partida!- Agora é a vez do hino da Noruega. Está prestes a começar a partida!- Ouve-se o hino de Portugal.19h24 - São apresentadas as equipas. Ambiente fantástico!: Quintana (GR), Diogo Branquinho, André Gomes, Alexis Borges, João Ferraz, Pedro Portela e Rui Silva.Suplentes: Humberto Gomes (GR), Miguel Martins, Belone Moreira, Daymaro Salina, Alexandre Cavalcanti, António Areia, Fábio Vidrago, Luís Frade e Fábio Magalhães.Treinador: Paulo PereiraBergerud (GR), Björnsen, Joendal, Johannessen, Överby, Röd e Sagosen.Suplentes: Saeveraas (GR), Christoffersen, Blonz, Gullerud, Gulliksen, Nikolaisen Svegard O'Sullivan, Overjordet, Reinkind e Tangen.Treinador: Christian BergeA seleção portuguesa de andebol, já qualificada para a ronda principal do Euro'2020, defronta esta terça-feira a anfitriã Noruega na última jornada da fase preliminar, com muito mais em jogo do que apenas a vitória no Grupo D. Uma partida que pode acompanhar aqui noa partir das 19h30.

O regulamento do torneio determina que as duas seleções apuradas de cada agrupamento transportem para a segunda fase o resultado do jogo entre si, pelo que o triunfo na cidade norueguesa de Trondheim sobre a vice-campeã mundial permitirá a Portugal entrar a ronda principal com dois pontos.

A equipa das quinas totaliza quatro pontos, os mesmos da também apurada Noruega, enquanto a França, uma das potências da modalidade, detentora de seis títulos mundiais, três europeus e duas medalhas de ouro olímpicas, procurará amealhar os primeiros pontos frente a Bósnia, também em branco.

A equipa liderada pelo selecionador Paulo Pereira já sabe que ficará integrada no Grupo II, sediado na cidade sueca de Malmö, que receberá ainda os dois primeiros classificados dos grupos E (Islândia, já apurada, Hungria, Dinamarca e Rússia) e F (Eslovénia, Suécia, Suíça e Polónia).

A seleção nacional qualificou-se no domingo para a ronda principal, ao beneficiar da derrota da França com a Noruega, por 28-26, e fruto também das vitórias que conquistou sobre os franceses (28-25), na sexta-feira, e sobre a Bósnia-Herzegovina (27-24), também no domingo.

Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Campeonato da Europa, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia.



Para o jogo de hoje, o guarda redes Gustavo Capdeville e o pivô Tiago Rocha voltam a ficar de fora dos 16 eleitos, tal como na partida frente à Bósnia e Herzegovina.





Gilberto Duarte em Trondheim a apoiar a Seleção de andebol Gilberto Duarte em Trondheim a apoiar a Seleção de andebol

A carregar o vídeo ...

O internacional português Gilberto Duarte, que não foi convocado por se encontrar lesionado, esteve hoje em Trondheim para apoior a Seleção Nacional. Atualmente, Gilberto Duarte representa o Montpellier.